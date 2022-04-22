مسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج “قادة 2030”

تستعد مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، البرنامج التأهيلي، لتطوير وصَقْل مهارات القادة السعوديين؛ لمواكبة الرؤية باختيار 90 قائدًا وقائدةً؛ للالتحاق بالبرنامج في الربع الأخير من عام 2022.
وجاء إطلاق التقديم للدفعة الثالثة بعد مسيرة النجاح المحققة في مسيرة الدفعتين الأولى والثانية نحو هدف تمكين 1000 قائد وقائدة بحلول عام 2030، في برنامج فريد بُنيت أهدافه على صعيد عالمي غير مسبوق.
ويقدَم البرنامج بالشراكة مع أكاديميين دوليين والتنسيق مع أهم الجهات الوطنية والشركات الناشئة، لدعم تقديم منهج يوازن الامتياز الأكاديمي العالمي مع المضمون المحلي، ويبني الشخصيات القيادية وتمكينها من مختلف القطاعات، وتطوير مهاراتهم للإسهام في تحقيق أهداف وإستراتيجيات الرؤية.
وتتطلب معايير القبول في البرنامج شروطًا دقيقة، حيث تشمل القادة السعوديين التنفيذيين ذوي الخبرة في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي لمدة 10 سنوات وأكثر، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في القيادة العليا وإتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
وأوضحت “مسك” أنها بصدد الاحتفاء بتخريج الدفعتين الأولى والثانية في نهاية سنة 2022، حيث وصل البرنامج إلى مراحل متقدمة، بـ 5 وحدات تدريبية تشتمل على التوعية، والاكتشاف، والبناء، والنمو، والتطور. وفق “أخبار 24”.
وتنتهي فترة التسجيل في 17 مايو 2022، ودعت مسك الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل عن البرنامج إلى زيارة الموقع الإلكتروني.