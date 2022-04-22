“البيئة” تطرح عدة منتزهات للاستثمار بالباحة والتقديم في هذه المواعيد

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم الخميس، عدة منتزهات سياحية بالباحة للاستثمار أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وتسعى الوزارة من الطرح للحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته ودعم النشاط الترفيهي عبر طرح منتزهات السكران الوطني وسد الجنابين في بلجرشي وسد ضرك بالمندق، وسد وادي الأحسبة بالمخواة، للراغبين بالاستثمار بالمنتزهات السياحية والترفيهية.
وبينت الوزارة أن آخر موعد لتسليم العروض لمنتزه السكران الوطني يوم 19 / 11 / 1443هـ، وفتح المظاريف في 20 / 11 / 1443هـ، وسد الجنابين، وسد ضرك يوم 20 / 11 / 1443هـ، وموعد فتح المظاريف 21 / 11 / 1443هـ، ومنتزه سد وادي الأحسبة يوم 6 / 11 / 1443هــ، وفتح المظاريف 7 / 11 / 1443هـ. وفق “أخبار 24”.
ودعت الوزارة الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات إلى التقدم لمقر الوزارة أو فرعها بالباحة، ولمزيد من التفاصيل عبر البريد الإلكتروني: Investor@mewa.gov.sa، أو الاتصال على الرقم الموحد: 939.