“الأرصاد”: أمطار رعدية وزخات من البرد بـ5 مناطق وانخفاض الحرارة بشرق ووسط المملكة

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الفرصة لا تزال مهيأة اليوم (الجمعة) لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 5 مناطق.
وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الأمطار المتوقعة تشمل أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأبان أن السماء ستكون غائمة جزئيا وتتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ على أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والرياض، وقد تمتد إلى الجوف، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.