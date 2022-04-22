“الموارد البشرية”: جار نقل جميع عقود الموظفين الموثقة إلى منصة “قوى” .. وهذا ما سيتم بدءً من 12 مايو

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه جار العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نقل جميع العقود الموثقة من موقعها الإلكتروني ومن منصة “مدد” بشكل تدريجي إلى المنصة الموحدة لقطاع الأعمال “قوى”.
وأضافت أنها تعمل مع جميع الجهات المختصة على توحيد الجهود وتسهيل رحلة تسجيل الموظفين وتوثيق عقود العمل وتنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل، وتسجيل الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك عن طريق منصة “قوى”.
ونوهت أنه ابتداء من تاريخ 12 مايو المقبل سيتم اعتماد وتوثيق عقود العمل على منصة “قوى” فقط؛ لتكون المنصة المعتمدة لتوثيق واعتماد عقود العمل.
يذكر أن منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في وقت سابقإدراج خدمة توثيق وإدارة العقود لمعالجة مشكلة صياغة وإدارة وتوثيق العقد الوظيفي. وفق “أخبار 24”.