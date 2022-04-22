مستجدات كورونا.. صفر وفيات وانخفاض عدد الحالات الحرجة والإصابات الجديدة وحالات التعافي

أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، انخفاض الإصابات الجديدة مسجلة 117 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 13 حالة عن يوم أمس.
وأكدت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاض عدد الحالات الحرجة، إذ خرجت 13 حالة من غرفة العناية المركزة، ليظل إجمالي عدد الحالات الحرجة حتى الآن 46 حالة.
وانخفض عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل 236 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 740244 حالة من أصل 753241 إصابة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة انخفضت، حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليظل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة 9075 حالة وفاة.