السعودية في أسبوع.. استقبال خادم الحرمين لأمراء المناطق وتقديم إجازة الطلاب والموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار

سجلت المملكة على مدى الأيام السبعة الماضية، العديد من الأحداث الهامة، منها استقبال خادم الحرمين الشريفين لعدد من أمراء المناطق،
كما شملت هذه الأحداث تقديم إجازة الطلاب إلى 20 من شهر رمضان، والموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، وفي السطور التالية يقدم “أخبار 24” نبذة عن أبرز هذه الأحداث:
خادم الحرمين يستقبل أمراء المناطق
استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة أمراء المناطق، كما استقبل عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد باخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.
تقديم إجازة الطلاب إلى 20 من شهر رمضان
وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعديل إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات؛ لتبدأ من نهاية دوام يوم أمس (الخميس) الموافق 20 من شهر رمضان.
المملكة تحوّل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر
قامت المملكة بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر، وذلك ضمن جهودها الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويًا واقتصاديًا.
الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار
وافق مجلس الوزراء على نظام التسجيل العيني للعقار، وهو نظام لتسجيل العقارات من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجيومكانية لقطعة العقار، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليه.
الدولة تتحمل التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، كما وافق على تحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.
قرارات حكومية أخرى
شهدت الأيام الماضية صدور عدة قرارات هامة منها تحديث لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، والسماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في نشاط التوجيه، وإلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه، فيما أدرجت منصة “قوى”خدمة توثيق وإدارة العقود، لمعالجة مشكلة صياغة وإدارة وتوثيق العقد الوظيفي، في حين أعلن البنك المركزي تعديل بعض مواد أنظمة التمويل.
وفاة الأميرة لولوة بنت فهد
أعلن الديوان الملكي يوم الإثنين الماضي وفاة الأميرة لولوة بنت فهد، وشيع جموع من الأمراء والمواطنين، يوم الثلاثاء الماضي، جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير.