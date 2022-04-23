مدرب الدحيل القطري يُعلق على فوزه المثير أمام التعاون بدوري الأبطال

أكد المدير الفني لفريق الدحيل القطري هيرنان كريسبو، أن فريقه نجح في عبور مرحلة المجموعات ونجح في الخروج بانتصار صعب على فريق التعاون.
وقال المدرب في حديثه للمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: رغم تأخرنا في النتيجة الا اننا نجحنا في تحقيق العودة في الشوط الثاني وحتى الأهداف التي ولجت شباكنا جاءت من أخطاء دفاعية ولم يكن مستوانا سيئاً بل أضعنا عدد من الفرص التي كانت كفيلة بقلب موازين النتيجة.
وأضاف: “في الشوط الثاني دخلنا الى الملعب ونحن في كامل تركيزنا ونجحنا في العودة للمباراة وتحقيق الانتصار بعد أن احترمنا الخصم وفرضنا أسلوبنا داخل الملعب”. وفق “أخبار 24”.
وأتم تصريحاته:”خرجنا بالنتيجة التي نطلبها وحققنا التأهل للدور التالي من المنافسة”.