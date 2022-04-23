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رياضة > بالفيديو والصور.. التعاون يخسر أمام الدحيل في الوقت القاتل برباعية بدوري أبطال آسيا
23/04/2022   1:17 م

بالفيديو والصور.. التعاون يخسر أمام الدحيل في الوقت القاتل برباعية بدوري أبطال آسيا

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نجح نادي الدحيل القطري في التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه أمام التعاون برباعية مقابل ثلاثة أهداف، مساء الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل الدحيل القطري الهدف الأول، في الدقيقة (10) عن طريق كريم بو ضيف، بعد تمريرة من نام تاي سكنت يمين مرمى فريق التعاون.

وشهدت الدقيقة (19) بطاقة صفراء على سلطان البريك لاعب الدحيل بعد تدخله على حسن العمري لاعب التعاون. قبل أن تشهد الدقيقة (20) تسديدة على المرمى للتعاون عن طريق ريان الموسى يتصدى لها صلاح زكريا حارس الدحيل.

وأدرك فريق التعاون هدف التعادل في الدقيقة (21)، عن طريق ليندر تاوامبا بعد تمريرة من سميحان النابت سكنت وسط مرمى الدحيل القطري.

ولم ينتظر التعاون كثيرا حتى سجل هدفه الثاني في الدقيقة (25) عن طريق حسن العمري، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعزز التعاون النتيجة بتسجيله الهدف الثالث، في الدقيقة (36) عن طريق ليندر تاوامبا، بعد تمريرة من حسن العمري سكنت يسار المرمى. وفق “أخبار 24”.

وقلص فريق الدحيل النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة (58) عن طريق إيدميلسون جونيور، بعد تمريرة من المعز علي سكنت يمين المرمى.

وأدرك فريق الدحيل القطري، التعادل في الدقيقة (84)، عن طريق لاعبه إدميلسون جونيور من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد لمسة يد على ريان الموسى داخل المنطقة.

وعاد فريق الدحيل للتقدم على نظيره التعاون بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة (88) عن لاعبه المعز علي، بكرة رأسية بعد ركنية.

وبهذه النتيجة حافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان، و3 لباختاكور، حيث ضمن الدحيل الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.

 

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بالفيديو والصور.. التعاون يخسر أمام الدحيل في الوقت القاتل برباعية بدوري أبطال آسيا

رياضة
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