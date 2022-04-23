“البيئة” تطرح فرصتين استثماريتين لتربية وتسمين الأغنام بجازان

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصتين استثماريتين لتربية وتسمين الأغنام بمنطقة جازان، في كلٍّ من محافظتي أبو عريش وصبيا، بهدف زيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن الفرصة الأولي تقع شرق محافظة صبيا وعلى مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 442 ألف م2، على أن يكون آخر موعد لتسليم العروض 18/12/1443هـ، فيما يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وأشارت إلى أن الفرصة الثانية تقع على بعد 21 كم من محافظة أبوعريش، وعلى مساحة أكثر من 328 ألف م2، وآخر موعد لتلقي العروض 12/12/1443هـ. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن التقدم بالعروض سيكون من خلال وكالة الخدمات المشتركة بمقر الوزارة في “مخرج 12″، أو عبر فرع الوزارة بجازان.