شاهد.. “لنكولن الأمريكية” تكشف عن رباعية دفع جديدة تتحدى بها الشركات العالمية

أعلنت شركة لنكولن الأمريكية التابعة لفورد عن إطلاق سيارة رباعية دفع متطورة بمواصفات تجعلها أكثر تحملًا من نظيراتها في الأسواق العالمية.
ويأتي تصميم السيارة الجديدة موحيًا بالحداثة والتطور، إذ تتداخل تصاميم المصابيح مع الشعارات الضوئية في حالة تناسق مع الهيكل، فيما تُفتح الأبواب بصورة متعاكسة كما في بعض سيارات رولزرويس، كما جاء الغطاء الأمامي فوق المحرك من الزجاج الشفاف الذي يغير لونه للأسود عند توقف السيارة، كما صُممت واجهتها الأمامية بطريقة مميزة لتكون متحركة وتحتوي على مساحة إضافية لوضع الحقائب والأمتعة.
وجُهزت القمرة بمقاعد أمامية دوارة، وشاشة لمسية عملاقة تمتد على كامل عرض واجهة القيادة، كما أن المقود يمكن ان يتحرك ليختفي أسفل واجهة القيادة ما يعني أن المركبة ستحصل على تقنيات القيادة الذاتية. وفق “أخبار 24”.
وكشفت الفيديوهات الترويجية أن السيارة تتميز بشبابيك وسقف زجاجي كبير وأنظمة إضاءة داخلية ، بخلاف توفر لوحات لمسية بجانب مقاعد الركاب للتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف.