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جديد المحليات > “التجارة” تنفذ جولات رقابية على معارض السيارات لرصد مخزونها وممارسات البيع السلبية
24/04/2022   9:47 ص

“التجارة” تنفذ جولات رقابية على معارض السيارات لرصد مخزونها وممارسات البيع السلبية

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أعلنت وزارة التجارة، تنفيذ فرقها الرقابية جولات تفتيشية على صالات ومعارض السيارات في مختلف المناطق؛ لحصر أعداد السيارات الجديدة لديها ورصد مخزونها مقارنة بالوكالات وضبط أي ممارسات سلبية لديها.

وأوضحت الوزارة، أن الفرق الرقابية بدأت منذ الأسبوع الماضي جولاتها في مختلف المدن والمحافظات على الموزعين للوكالات والمعارض وصالات العرض؛ للتحقق من كل الممارسات التجارية التي تتم فيها.

وتهدف تلك الجولات الميدانية، إلى الوقوف وجمع البيانات الرسمية للسيارات الجديدة ومصادرها وأنواع وتسعيرات بيعها، فيما شملت الجولات مستودعات المعارض ومخزونها وحصره. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة التجارة قد أكدت مؤخراً فتح تحقيق حول ما يثار من تفضيل وكالات السيارات بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها.

“التجارة” تنفذ جولات رقابية على معارض السيارات لرصد مخزونها وممارسات البيع السلبية

جديد المحليات
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