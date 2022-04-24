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جديد المحليات > “الصحة” تقدم نصائح لمرضى الربو يجب الالتزام بها عند نزول الأمطار
24/04/2022   9:47 ص

“الصحة” تقدم نصائح لمرضى الربو يجب الالتزام بها عند نزول الأمطار

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قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح التي يجب على مرضى الربو الالتزام بها عند نزول الأمطار، وذلك تزامناً مع استمرار هطول أمطار على عدد من مناطق المملكة.

ونصحت الوزارة مرضى الربو بضرورة تجنّب المطر والهواء البارد؛ لأنهما من مهيجات الربو، والحرص على تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج، إلى جانب حمل البخاخ الإسعافي “موسع الشعب”، وحمل البخاخ الوقائي إذا وصفه الطبيب المعالج.

كما لفتت إلى أهمية التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو حدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.

الربو

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تقدم نصائح لمرضى الربو يجب الالتزام بها عند نزول الأمطار

جديد المحليات
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