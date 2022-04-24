بالفيديو.. لإيصالها لمستحقيها بوقتها الشرعي.. “تبرع” تدشن خدمة زكاة الفطر

أعلنت المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، اليوم (الأحد)، تدشين خدمة زكاة الفطر، بهدف إخراجها بطريقة آمنة وموثوقة، ولضمان سرعة وصولها لمستحقيها، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنصة، بدر الخنشبي، أن الخدمة تأتي ضمن مشروع زكاة الفطر الموحد الذي أطلقته الوزارة، مضيفاً أنه سيتم إيصال الزكاة لمستحقيها في وقتها الشرعي، وعدم إيصالها لغير المستحقين.
وأضاف الخنشبي أن الخدمة تساهم في منع السوق السوداء للأرز، وتنظيم سوق زكاة الفطر عبر التعاون مع 372 جمعية وفق أتمتة وبيانات واضحة، كما يتم التحقق من أحقية المستفيد في الزكاة وفق خطوتين. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يمكن للمزكي أن يوكل المنصة من الآن حتى وقت إخراجها، وستقوم بربط جميع الأطراف ذات العلاقة ومنها مجالس الجمعيات الأهلية والجمعيات التابعة لها، حتى تستطيع المنصة معرفة عدد الأسر المستحقة التابعة لكل جمعية.
لإخراجها بطريقة آمنة وموثوقة؛ منصة #تبرع تدشن خدمة زكاة الفطر لضمان سرعة وصولها لمستحقيها. @DonationsSA #أهلة pic.twitter.com/EXvt85QZHI
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 23, 2022