“أمانة جدة” تُذكر أصحاب الأراضي الفضاء بآخر موعد لتسويرها.. وتتوعد المخالفين

وجهت أمانة جدة أمس السبت تنبيهات لملاك الأراضي الفضاء بالمحافظة حملت الموعد النهائي لتسوير أراضيهم ضمن المرحلة الأولى لتسوير الأراضي الفضاء.
وأوضحت أنه على ملاك الأراضي الفضاء الواقعة على طريقي الأمير ماجد والأمير محمد بن عبد العزيز، بالمحافظة سرعة تسوير أراضيهم ضمن المرحلة الأولى للتسوير قبل تاريخ 1 /7/ 2022م.
وأضافت أن عدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء بعد التاريخ المذكور يعرض مالك الأرض للغرامات والجزاءات الواردة في لائحة المخالفات البلدية، حيث تكون تكلفة المخالفات 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر المخالفة في حال عدم التسوير.
وفق “أخبار 24”.