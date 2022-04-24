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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تعلن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور
24/04/2022   9:46 ص

“الموارد البشرية” تعلن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م.

وأوضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور.

وأكدت على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تعلن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

جديد المحليات
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