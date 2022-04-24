احذر من المكالمات الدولية المجهولة.. وتعرف على طرق التعامل معها

يعاني الكثير من تلقي المكالمات الدولية من أرقام لدول لا نعرفها، في أوقات مختلفة وعادة ما تكون أثناء ساعات النوم، وعند الإجابة عن تلك المكالمات نتفاجأ بعدم وجود رد، قد نقوم بغلق المكالمة بكل سهولة دون التفكير في الأمر وما هو سبب تلك المكالمات، وكيف يجب أن نتعامل معها.
أكد الخبير التقني فيصل السيف لـ “أخبار 24” أن التعامل مع هذا النوع من الاتصالات يجب أن يكون من خلال رفع الوعي الفردي بالصد والتشكيك في كل من يحاول الوصول إلى خصوصياتنا في العالم التقني.
واستبعد السيف السرقة المباشرة للبيانات دون تفاعل من متلقي الاتصال، وأن هذا النوع من الاتصالات قد يكون ما يعرف بتمرير المكالمات.
ويعد تمرير المكالمات الدولية أحد أخطر أنواع الاحتيال، حيث تعمل جهات منظمة على أساس الاتصالات الهاتفية الدولية المجهولة، وبشكل عشوائي حيث يكون استقبال تلك المكالمات مصدرا مربحا للجهات المحتالة، إلا اذا أغلق مستقبل الاتصال الخط ولم يقم بمعاودة الاتصال، ولكن إذا قام بإعادة إرسال رسالة أو الاتصال بنفس الرقم من أجل المساعدة أو الفضول، فإن كل دقيقة أو رسالة تقوم بإرسالها فإنها تكون بسعر المكالمة والرسالة الدولية ويضع ثمنها في قبضة هؤلاء المحتالين. وفق “أخبار 24”.
وينصح الخبراء التقنيون بإيقاف المكالمات الدولية الصادرة عن طريق الاتصال بمزود الخدمة وطلب الإيقاف في حال كنت لا تحتاج هذا النوع من المكالمات لتجنب الوقوع في فخ المتصيدين والمحتالين.