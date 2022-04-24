“العقاري” يودع 847 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أبريل

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأحد)، إيداع أكثر من 847 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” لشهر أبريل 2022.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أبريل تجاوز 847 مليون ريال، خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر أبريل، بلغ نحو 36.8 مليار ريال.
وأشار إلى أن “القرض المدعُوم” مكّن بالشراكة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 35 ألف أسرة سعودية من تملك السكن، مبيناً أن إجمالي المستفيدين من “القرض المدعُوم” منذ بدايته في شهر يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول 2022م، أكثر من 635 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.