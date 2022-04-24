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جديد المحليات > كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات واستقرار الوفيات والتعافي وارتفاع طفيف للحالات الحرجة
24/04/2022   3:07 م

كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات واستقرار الوفيات والتعافي وارتفاع طفيف للحالات الحرجة

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شهدت الـ24 ساعة الماضية انخفاضاً على مستوى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، فيما بقيت معدلات حالات التعافي والوفيات عند مستويات مستقرة، وارتفعت الحالات الحرجة بشكل طفيف.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 85 إصابة بفيروس كورونا، لتواصل الحالات انخفاضها دون المئة لليوم الثالث على التوالي، ولتبقى في معدلاتها المنخفضة التي بدأت منذ مطلع مارس 2022.

وبقيت حالات التعافي من الفيروس عند مستوياتها المستقرة مسجلة 205 حالات، وهي أكثر من ضعف الإصابات الجديدة، وبذلك ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 740672 حالة من أصل 753417 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.

في المقابل ارتفعت الحالات الحرجة بشكل طفيف، حيث دخلت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليرتفع إجماليها إلى 48 حالة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، بعدما كانت تسجل تراجعاً منذ فبراير الماضي.

كما استقرت الوفيات الجديدة عند مستوى حالتين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9078 حالة وفاة.

 كورونا في المملكة

وفق “أخبار 24”.

كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات واستقرار الوفيات والتعافي وارتفاع طفيف للحالات الحرجة

جديد المحليات
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