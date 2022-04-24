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جديد المحليات > بالفيديو.. هطول أمطار وزخات برَد على مكة المكرمة
24/04/2022   3:07 م

بالفيديو.. هطول أمطار وزخات برَد على مكة المكرمة

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شهدت مدينة مكة المكرمة صباح اليوم (الأحد) هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت عدة أجزاء منها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جانباً من هطول الأمطار بالمسجد الحرام، وعلى شوارع وأحياء المدينة.

فيما بدا في مقطع آخر تساقط لحبات البرد؛ ما أدى لجريان السيول في عدد من الشوارع، إلى جانب سقوط حبات من البرد مصاحبة للأمطار، في شاطئ شعارة بجنوب جدة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، ذكر أن 12 منطقة؛ من بينها مكة المكرمة؛ ستشهد اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، وتؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هطول أمطار وزخات برَد على مكة المكرمة

جديد المحليات
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