مدرب الفيصلي: لم يتوقع أحد أن ننافس على التأهل حتى الجولة الأخيرة

اعتبر المدير الفني لفريق الفيصلي، المدرب مارينوس أوزينيديس، أن تعادل فريقه مع الوحدات الأردني (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022، تعتبر نتيجة إيجابية بالنظر لظروف المباراة.
وقال “أوزينيديس” في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “إذا نظرنا إلى سيناريو المجريات وظروف المباراة، فإنه يمكن أن نقول أن النتيجة أمام نادي الوحدات تعتبر إيجابية”.
وأوضح: “أود التأكيد من جديد على أننا سواء تأهلنا إلى الأدوار الإقصائية أو لم ننجح في ذلك، فإن هذا الأمر لن يقلل مما قدمه نادي الفيصلي في البطولة”.وفق “أخبار 24”.
وتابع: “لم يتوقع أحد أن ينافس الفيصلي على التأهل حتى الجولة الأخيرة، أو أن نكون في صدارة ترتيب المجموعة.. في المباراة الأخيرة أمام السد يجب أن نحافظ على التوازن.. والسد لن يكون سهلاً حتى بعد أن خرج من المنافسة، ورغم أننا نشعر بالتعب الكبير إلا أننا سنحاول ما بوسعنا من أجل التأهل عن المجموعة”.