“دياز”: لو كان هناك مزيد من الوقت لحققنا الانتصار أمام الشارقة

علق المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز، على تعادل فريقه المثير أمام الشارقة الإماراتي، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال دياز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:” افتقدنا التركيز في الشوط الأول، ولكن استعدنا مستوانا في الشوط الثاني وعدلنا النتيجة، ولو كان معنا المزيد من الوقت لحققنا الانتصار”.
وأضاف: “نحن ننظر للمجموعة ككل وليس للاعب واحد، الأهم لدينا تركيبة المجموعة، اليوم وتحديدا الشوط الأول الفريق بأكمله لم يكن بكامل تركيزه”.وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة، بينما وصل الشارقة إلى 5 نقاط في المركز الثالث وودع دوري الأبطال رسميا.