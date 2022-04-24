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رياضة > مدرب الشارقة: ثقافة الانتصار لدى الهلال مثل الـ”DNA” في الجسم
24/04/2022   3:06 م

مدرب الشارقة: ثقافة الانتصار لدى الهلال مثل الـ”DNA” في الجسم

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علق المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي، الروماني كوزمين أولا رويو على تعادل فريقه المثير أمام الهلال بنتيجة، 2-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال كوزمين في تصريحات بعد المباراة:” حاولنا الانتصار وقدمنا مباراة جيدة استمتع بها الجميع، في آخر الدقائق تعرضنا للإرهاق الذي أثر علينا إلى جانب خطأ الحارس في ركلة الجزاء”.

وأضاف:” الهلال يمتلك لاعبيه المميزين وثقافة الانتصار لديه مثل الـ DNA في الجسم”.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة، بينما وصل الشارقة إلى 5 نقاط في المركز الثالث وودع دوري الأبطال رسميا.وفق “أخبار 24”.

مدرب الشارقة: ثقافة الانتصار لدى الهلال مثل الـ”DNA” في الجسم

رياضة
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