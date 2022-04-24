بالفيديو والصور.. الفيصلي يفرض تعادلا قاتلا على الوحدات الأردني.. ويواصل صدارة مجموعته بدوري الأبطال

فرض فريق الفيصلي التعادل الإيجابي أمام نظيره الوحدات الأردني، بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل فريق الوحدات أولا هدفاً في الوقت بدل الضائع بالدقيقة (90+1) عن طريق البديل أحمد سريوة، بكرة رأسية بعد عرضية من أنس العوضات.
وأدرك فريق الفيصلي التعادل سريعا في الدقيقة (90+4)، عن طريق محترفه مارتن بويل، بعد متابعة داخل المنطقة، ليسجل في شباك الوحدات.
بهذه النتيجة يتصدر فريق الفيصلي ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، مقابل 8 نقاط لناساف و5 للوحدات و 4 نقاط لفريق السد.
وبدأت المباراة قوية بين الفريقين، وشهدت الدقيقة (11) فرصة خطيرة لفريق الفيصلي، بعد تسديدة على المرمى، ولكن تصدى لها حارس الوحدات أحمد عبد الستار.
وتصدى حارس الوحدات أحمد عبد الستار، في الدقيقة (18) لكرة خطيرة أيضًا على المرمى من أحد لاعبي فريق الفيصلي، في محاولة لتسجيل هدف.
وشهدت الدقيقة (35) تسديدة خطيرة بالقدم اليمنى للاعب الوحدات الأردني أنس حماد، ولكن تصدى لها حارس الفيصلي مصطفى ملائكة بنجاح.
وجاءت في الدقيقة (52) محاولة لتسجيل هدف من فريق الفيصلي، بتسديدة بالقدم اليمنى للاعب خالد الكعبي، ولكن تصدى لها دفاع الوحدات الأردني بنجاح.
وشهدت الدقيقة (60) تسديدة خارج المرمى بالقدم اليمني للاعب الفيصلي عبد الرحمن الدوسري. ورد الوحدات بهجمة خطيرة في الدقيقة (63) بتسديدة من اللاعب أنس حماد، ولكن تصدى لها حارس مرمى الفيصلي بشكل جيد.
وأجرى المدير الفني لفريق الفيصلي، أول تبديل خلال المباراة في الدقيقة (71) بخروج اللاعب خالد الكعبي، ونزول اللاعب عبد المجيد السواط بدلا عنه.
كما شهدت الدقيقة (80) تبديلا آخر في صفوف فريق الفيصلي بخروج عبد الرحمن الدوسري، ودخول حسين سالم بدلا عنه.
وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل السد مع ناساف 1-1 وتعادل الوحدات مع الفيصلي 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز ناساف على الوحدات 2-0 والفيصلي على السد 2-1.
وشهدت الجولة الثالثة فوز الفيصلي على ناساف 1-0 والسد على الوحدات 5-2، وشهدت الجولة الرابعة فوز الوحدات على السد 3-1 وتعادل الفيصلي مع ناساف 0-0.وفق “أخبار 24”.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.
الهدف الأول لفريق الوحدات سجله اللاعب أحمد سريوة عند الدقيقة 90+1
الفيصلي 0 × 1 الوحدات#الفيصلي_الوحدات#قنوات_SSC pic.twitter.com/cpoTQXHFxG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 23, 2022
هدف التعادل لفريق الفيصلي سجله اللاعب بويل عند الدقيقة 90+3
الفيصلي 1 × 1 الوحدات#الفيصلي_الوحدات#قنوات_SSC pic.twitter.com/mZ3EH955k5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 23, 2022