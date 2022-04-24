“الإحصاء”: ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 31% خلال فبراير الماضي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر فبراير 2022م بلغت 108,4 مليار ريال، مقابلَ 65,8 مليار ريال خلال شهر فبراير عام 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 42,6 مليار ريال، بنسبة 64.7%.
وأفادت نشرة الهيئة للتجارة الدولية للمملكة لشهر فبراير الماضي؛ بأن قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر فبراير 2022م، بلغت 83,9 مليار ريال، مقابلَ 47,1 مليار ريال خلال شهر فبراير 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 36,8 مليار ريال، بنسبة 78.1%.
وبلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2022م 24,4 مليار ريال، مقابلَ 18,6 مليار ريال خلال شهر فبراير 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 5,7 مليار ريال، بنسبة 31%. وفق “أخبار 24”.
في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر فبراير 2022م 48,2 مليار ريال، مقابلَ 40,8 مليار ريال خلال شهر فبراير 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 7,4 مليار ريال، بنسبة 18.2%.