طبيب نفسي: هذه علامات إدمان “الشبو”.. وطرق التعامل مع مدمنيه

بعد حـادثة الحريق، التي راح ضحيتها أفراد من عائلة في القطيف بالمنطقة الشرقية (الخميس) الماضي، حذر طبيب نفسي من ضرورة تعامل الأسرة التي يعاني أحد أفرادها من إدمان المخدرات بكل حذر معه.
وشدد الأخصائي والمستشار النفسي الدكتور عبد الرحمن الخيران لـ”أخبار 24″ على ضرورة عدم تجاهل مشكلة إدمان أحد أفراد الأسرة على أي نوع من المخدرات، وخصوصاً مادة “الشبو” التي تُعرف علمياً باسم (الكريستال ميث)، حيث إن لها مفعولا قويا وسريعا على الجهاز العصبي المركزي للعقل، كما أنها سريعة في تأثيرها وظهور أعراض الإدمان على متعاطيها.
وأضاف أن أعراض إدمان “الشبو” الهلوسة السمعية والبصرية، والدخول في حالات”البارانويا” التي يشعر فيها المدمن بالاضطهاد والهلاوس، وكذلك الاكتئاب والقلق والعصبية الشديدة.
وبين أنه يجب على الأسرة التي وقع أحد أبنائها في إدمان المخدرات ضرورة التعامل مع المشكلة فوراً دون تأخير، ودعمه معنويا، لأن المدمن يحتاج للدعم النفسي، وعليهم أن يعرفوا أن مشكلة الإدمان مرض ومن الممكن العلاج منه.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض، نهاية الأسبوع الماضي، على مواطن أشعل النار في منزل أسرته متسبباً في وفـاة 4 من أفرادها، حيث بيّنت إجراءات الاستدلال الأولية أن الجاني كان تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر.