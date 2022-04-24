إطلاق المرحلة الثانية لمشروع “سرايا الجوان” بالرياض لمستفيدي “سكني” غدًا

أعلنت “الوطنية للإسكان NHC”، اليوم (الأحد)، إطلاق المرحلة الثانية لمشروع “سرايا الجوان” لمستفيدي برنامج “سكني” في مدينة الرياض غدًا (الاثنين)، وذلك ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص بالرياض.
وأوضحت أن مشروع “سرايا الجوان” بمرحلته الثانية، يوفر 404 وحدات سكنية فلل وتاون هاوس، على مساحة تُقدر بأكثر من 105 آلاف متر مربع، وتتراوح مساحات البناء للوحدات ما بين 360 و392 مترا مربعا، مؤكدة أن غدًا سيتاح الحجز والاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق “سكني”. وفق “أخبار 24”.
ويأتي مشروع “سرايا الجوان” امتدادًا لـ 29 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض توفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، بمتوسط أسعار يصل إلى 750 ألف ريال، كما يتميز بتصميمين مميزين يلائمان احتياجات الأسر، بأقساط شهرية ميسرة.