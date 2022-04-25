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جديد المحليات > شغل عدة وظائف دبلوماسية.. أمراء ومسؤولون يتحدثون عن حياة السفير الراحل عبدالرحمن أبا الخيل
25/04/2022   5:13 ص

شغل عدة وظائف دبلوماسية.. أمراء ومسؤولون يتحدثون عن حياة السفير الراحل عبدالرحمن أبا الخيل

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تحدث أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي العبدالله الفيصل، وعدد من المسؤولين عن حياة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق وسفير المملكة في مصر الراحل عبد الرحمن أبا الخيل.

وقال الأمير فهد، خلال لقائه ببرنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، إنه فور إنهائه الدراسة طلب منه عبدالرحمن أبا الخيل، الذي شغل عدة مناصب من بينها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، العمل معه في الوزارة، مبيناً أن الراحل تميز بعدة خصال، منها الشهامة والأصالة وروحه المرحة.

وفي السياق نفسه، أوضح الأمير تركي العبدالله الفيصل أن الراحل أبا الخيل كانت تجمعه بوالده علاقة مودة واحترام، وكان يسعى دائماً لخدمة الوطن والمواطن ورفعته من خلال كافة المناصب التي شغلها.

من جانبه، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن الراحل أسس البنية التحتية الاجتماعية للمملكة، ومنها نظام العمل، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إسهامه في تأسيس المؤسسات والجمعيات الخيرية النسوية، وتطوير الحركة الرياضية والشبابية. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن الراحل عبدالرحمن أبا الخيل، الذي توفي عن عمر ناهز 97 عاماً، تنقل بين عدة عواصم عربية لطلب العلم، ، ليعود ويعمل في وزارة الخارجية، ثم ملحقاً سياسياً في القاهرة وبيروت، وبعد مغادرة وزارة العمل عُين سفيراً بالقاهرة.

شغل عدة وظائف دبلوماسية.. أمراء ومسؤولون يتحدثون عن حياة السفير الراحل عبدالرحمن أبا الخيل

جديد المحليات
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