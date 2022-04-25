شغل عدة وظائف دبلوماسية.. أمراء ومسؤولون يتحدثون عن حياة السفير الراحل عبدالرحمن أبا الخيل

تحدث أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي العبدالله الفيصل، وعدد من المسؤولين عن حياة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق وسفير المملكة في مصر الراحل عبد الرحمن أبا الخيل.
وقال الأمير فهد، خلال لقائه ببرنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، إنه فور إنهائه الدراسة طلب منه عبدالرحمن أبا الخيل، الذي شغل عدة مناصب من بينها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، العمل معه في الوزارة، مبيناً أن الراحل تميز بعدة خصال، منها الشهامة والأصالة وروحه المرحة.
وفي السياق نفسه، أوضح الأمير تركي العبدالله الفيصل أن الراحل أبا الخيل كانت تجمعه بوالده علاقة مودة واحترام، وكان يسعى دائماً لخدمة الوطن والمواطن ورفعته من خلال كافة المناصب التي شغلها.
من جانبه، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن الراحل أسس البنية التحتية الاجتماعية للمملكة، ومنها نظام العمل، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إسهامه في تأسيس المؤسسات والجمعيات الخيرية النسوية، وتطوير الحركة الرياضية والشبابية. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن الراحل عبدالرحمن أبا الخيل، الذي توفي عن عمر ناهز 97 عاماً، تنقل بين عدة عواصم عربية لطلب العلم، ، ليعود ويعمل في وزارة الخارجية، ثم ملحقاً سياسياً في القاهرة وبيروت، وبعد مغادرة وزارة العمل عُين سفيراً بالقاهرة.
صاحب السمو الملكي الأميرفهد بن سلطان بن عبدالعزيز”أمير منطقة تبوك”
إنسانية الراحل #عبدالرحمن_أبا_الخيل تطغى على كل شيء، وأنا أشعر أني أحد ابنائه@mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل#روتانا_خليجية#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/QCVk53Eu76
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 24, 2022
الأمير تركي العبدالله الفيصل: الراحل #عبدالرحمن_أبا_الخيل كانت تجمعه بوالدي علاقة مودة وتقدير واحترام.. وكان الراحل يسعى لخدمة هذا البلد ورفعته من خلال كل المناصب التي تولاها @mohd_alkhamisi
#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#برنامج_الراحل #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cOCAqgPg3D
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 24, 2022
د.ماجد القصبي – وزير التجارة والإعلام: الراحل #عبدالرحمن_أبا_الخيل هو من أسس نظام العمل والعمال ونظام الضمان الاجتماعي في عهد الملك فيصل@mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل#روتانا_خليجية#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/ekZTocE5mO
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 24, 2022