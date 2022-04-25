بالفيديو.. وزير الرياضة عن استضافة ألعاب “الفنون القتالية”: نطمح لتقديم نسخة تبهر العالم

علق وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على توقيع عقد استضافة الرياض لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023 بمجمّع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وقال الفيصل في تصريحات بعد توقيع عقد الاستضافة: “إن تلك الاستضافة تأتي ضمن دعم القيادة اللامحدود، والدورة ستُحدث نقلة نوعية في المملكة”.
وأضاف: “أشكر الجميع على منح الرياض لاستضافة الألعاب القتالية، ومع فريق العمل مع اللجنة الأولمبية سنقدم نسخة تبهر العالم وتليق بالمملكة”.
ورفع الفيصل خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي، وتحققت على إثره استضافات على المستوى الإقليمي والعالمي، أظهرت كفاءة التنظيم والاحترافية العالية للمملكة في جذب الأحداث الرياضية وتنوع الألعاب.
وتضم الدورة ألعاب: الآيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المملكة قد فازت باستضافة الدورة خلال أعمال الجمعية العمومية الرابعة والعشرين للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية التي عقدت في مايو 2021.
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– دعم القيادة لا محدود 🙏
– الاستضافة ستُحدث نقلة نوعية في المملكة 🔝
– نطمح لتقديم نسخة تبهر العالم 🌎
📹| هكذا جاء حديث سمو الرئيس @AbdulazizTF بعد توقيع عقد استضافة الرياض لدورة الالعاب العالمية للفنون القتالية 2023 بمجمّع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي📍 pic.twitter.com/6c3kgzisrx
— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) April 24, 2022