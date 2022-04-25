الاتحاد يهزم الحزم برباعية وديًا

حقق فريق الاتحاد الفوز، أمام الحزم (4-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الأول، ضمن استعدادات الطرفين لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وجاءت أهداف الاتحاد عن طريق كل من رومارينهو وكورناد والمغربي حمدالله وخالد السميري، بينما سجل هدف فريق الحزم اللاعب يوسف عمر.
وخاض الاتحاد هذه المباراة ضمن استعدادات الفريق لاستئناف منافسات الدوري، إذ سيلاقي الفتح في الأحساء ضمن الجولة 26 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 6 مايو المقبل. وفق “أخبار 24”.
ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري المحترفين برصيد 60 نقطة من 25 جولة بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 وخسارة مثلها.