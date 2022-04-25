الاتفاق يخسر أمام العين الإماراتي بثلاثية وديًا

خسر فريق الاتفاق أمام العين الإماراتي، مساء الأحد، بنتيجة 1-3، على ملعب خليفة بن زايد، الأحد، في خامس مباريات الفريق الشرقي ضمن معسكره التحضيري في دولة الإمارات، خلال فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل العين 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق البرازيلي كايو كانيدو، والتوجولي لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي.
وقلص الاتفاق الفارق بواسطة الألماني من أصل لبناني أمين يونس، لتنتهي المباراة بفوز العين بلاثية مقابل هدف.
وخسر الاتفاق تجربته الأولى أمام بني ياس الإماراتي 0-3، قبل أن يحقق الفوز على الجزيرة الإماراتي تحت 21 عاماً بخماسية نظيفة في الثانية. وفق “أخبار 24”.
وسقط الاتفاق في فخ التعادل في التجريبتين الثالثة والرابعة مع النصر والعروبة الإماراتي بالنتيجة ذاتها 1-1.