بعد الهلال والشباب.. سيناريوهات مثيرة لتأهل الفيصلي والتعاون لدور الـ 16 بأبطال آسيا

نجح فريقي الهلال والشباب في حسم التأهل إلى دور الـ 16 بدور أبطال آسيا 2022، حيث تمكن الأول من حجز بطاقته في الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويملك حاليا 13 نقطة في صدارة المجموعة، بينما وصل الثاني لنفس الدور بعد الجولة الخامسة، بوصوله لنفس عدد النقاط أيضا.
أما عن الفيصلي والتعاون لا يزال كل منهما يبحث عن بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا في النسخة الجارية 2022.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.
الفيصلي
فرض فريق الفيصلي التعادل الإيجابي أمام نظيره الوحدات الأردني، بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وبهذه النتيجة يتصدر فريق الفيصلي ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، مقابل 8 نقاط لناساف و5 للوحدات و 4 نقاط لفريق السد. وفق “أخبار 24”.
ويختتم الفيصلي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أمام السد القطري، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة.
فرص تأهل الفيصلي
فوز الفيصلي أمام السد القطري سيرفع بذلك رصيده إلى 12 نقطة ويتأهل إلى دور الـ 16 كأول عن مجموعته، كما أن التعادل سيصل به إلى النقة العاشرة لكنه في تلك الحالة سينتظر تعادل ناساف أو خسارته ليضمن أيضا المركز الأول.
وفي حال تعادل الفيصلي بالتزامن مع فوز ناساف، سيتأهل الفريق الأوزبكي كأول ويتواجد الفيصلي كثاني عن المجموعة وينتظر معرفة نتائج الفرق التي احتلت المركز الثاني في باقي المجموعات.
أما في حالة خسارة الفيصلي ستوقف رصيده عند 9 نقاط، وهناك احتمالية في تلك الحالة لصعوده كأول في حالة فوز الوحدات أمام ناساف ليتساوى الفريقين بـ 8 نقاط.
التعاون
نجح نادي الدحيل القطري في التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه أمام التعاون برباعية مقابل ثلاثة أهداف، مساء الجمعة الماضي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
وبهذه النتيجة حافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان، و3 لباختاكور، حيث ضمن الدحيل الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.
ويأمل التعاون في تكرار سيناريو نسخة 2020، عندما يواجه باختاكور الأوزبكي، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، في ختام مبارياته بدورالمجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويأمل التعاون في حصد المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، في حال تغلبه على باختاكور الأوزبكي، إذ يمتلك التعاون 7 نقاط.
ويسعى التعاون إلى الوصول إلى النقطة العاشرة، والتي تحتاج إلى أفضلية بالأهداف في حال تساويه مع بقية الفرق صاحبة النقاط العشر.
فرص تأهل التعاون
في حالة فوز التعاون سيصل إلى النقطة العاشرة وسيحسم بذلك المركز الثاني في المجموعة لصالحه وينتظر معرفة باقي نتائج الفرق التي تتنافس على المركز الثاني، كما أن التعادل أيضا سيمنحه فرصة لكن في حالة خسارة سباهان الإيراني أمام الدحيل.
وفي حالة خسارة التعاون أمام باختاكور ستزداد صعوبة مهمته، ففي حالة تعادل او فوز سباهان سيكون بذلك نقاط ويكون الأقرب للتأهل.