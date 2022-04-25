نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الباطن يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الأهلي
25/04/2022   5:12 ص

الباطن يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الأهلي

+ = -
950

واصل فريق الباطن، مساء الأحد تحضيراته لمواجهة الأهلي ضيفه، الخميس 5 مايو المقبل، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب نادي الباطن.

ومن جانبه، قسم المدير الفني للباطن، الكرواتي ألين هورفات ، لاعبي فريقه إلى مجموعتين لتطبيق عدداً من الجمل الفنية.
وبدأت تدريبات الباطن بتمارين لياقية متنوعة، بعد ذلك قسم هورفات لاعبي الباطن إلى مجموعتين، أجرت كل مجموعة عدداً من التدريبات التكتيكية، واختتم المران بمناروة على منتصف الملعب، لتطبيق العديد من الجمل الفنية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن فريق الباطن يحتل المركز الـ14 من جدول الدوري، برصيد 25 نقطة، كسبها من الفوز في 6 مواجهات والتعادل بـ7.

الباطن يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الأهلي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885208104.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.