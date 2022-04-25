الباطن يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الأهلي

واصل فريق الباطن، مساء الأحد تحضيراته لمواجهة الأهلي ضيفه، الخميس 5 مايو المقبل، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب نادي الباطن.
ومن جانبه، قسم المدير الفني للباطن، الكرواتي ألين هورفات ، لاعبي فريقه إلى مجموعتين لتطبيق عدداً من الجمل الفنية.
وبدأت تدريبات الباطن بتمارين لياقية متنوعة، بعد ذلك قسم هورفات لاعبي الباطن إلى مجموعتين، أجرت كل مجموعة عدداً من التدريبات التكتيكية، واختتم المران بمناروة على منتصف الملعب، لتطبيق العديد من الجمل الفنية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن فريق الباطن يحتل المركز الـ14 من جدول الدوري، برصيد 25 نقطة، كسبها من الفوز في 6 مواجهات والتعادل بـ7.