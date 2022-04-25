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25/04/2022   5:16 ص

تعرّف على أسباب وطرق التخلّص من الدوار في نهار رمضان

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يصاب الصائم بالدوار في نهار رمضان لأسباب متعددة؛ منها: “مشكلات الأذن، والجفاف، ونقص وصول الأكسجين إلى المخ، والشعور بالضعف العام نتيجة انخفاض ضغط الدم، وانخفاض نسبة السكر في الدم، ونقص الحديد”.

وينصح الخبراء الصائم عند شعوره بالدوار بالاستلقاء أو الجلوس على الفور، وإغلاق العينين والانتظار حتى زوال هذا الشعور، مع تجنّب المشي أو صعود السلالم بدون مساعدة.

ويمكن التغلّب على الشعور بالدوار في نهار رمضان، عبر شرب كمية كافية من المياه والسوائل على السحور، والتقليل من الكافيين، وتناول السكريات مثل التمر والفاكهة المجففة والخضراوات، مع الحصول على قدر كافٍ من النوم. وفق “أخبار 24”.

تعرّف على أسباب وطرق التخلّص من الدوار في نهار رمضان

طب وتداوي
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