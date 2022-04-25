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جديد المحليات > “الاستئناف” تفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وتلزم البائع برد 202 مليون ريال
25/04/2022   1:55 م

“الاستئناف” تفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وتلزم البائع برد 202 مليون ريال

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أصدرت محكمة الاستئناف، يوم أمس (الأحد)، حكما يقضي بتأييد الحكم الصادر من دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة في الرياض بفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وإلزام البائع “المدعى عليه” برد مبلغ 202 مليون ريال لصالح شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة “المدعية”.

وكانت دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة في الرياض قد أصدرت، في وقت سابق، حكما ابتدائيا بفسخ عقد بيع الأرض بين الشركة والبائع، والمؤرخ في 01/ 12/ 1429هـ، مع إلزام البائع بإعادة المبلغ المدفوع له من ثمن الأرض، وقدره 202 مليون ريال نتيجة إلغاء صك الأرض.

وأكدت الشركة أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم لصالحها، متعهدة بإعلان أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.وفق “أخبار 24”.

“الاستئناف” تفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وتلزم البائع برد 202 مليون ريال

جديد المحليات
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