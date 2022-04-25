“سلمان للإغاثة” يوقع اتفاقيتين بقيمة 10 ملايين دولار لتقديم مساعدات طبية وإيوائية للاجئين الأوكرانيين

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الإثنين)، اتفاقيتي تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي؛ لتقديم مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وخاصة بولندا.
يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وخاصة بولندا.
وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى دعم الاستجابة الصحية الطارئة للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، عبر تأمين وتوزيع الإمدادات الطبية الطارئة بما يتماشى مع تقييمات الاحتياجات التي تحددها السلطات الصحية في جمهورية بولندا. وفق “أخبار 24”.
فيما سيجري بموجب الاتفاقية الثانية دعم الاحتياجات الأكثر أولوية للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، عبر تأمين المواد الإيوائية المختلفة لـ 75 ألف فرد من اللاجئين من أوكرانيا إلى بولندا.