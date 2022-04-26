حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من بعض المناطق في المملكة.
وأوضح المركز هذه المناطق وهي تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة.
ونبه بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.