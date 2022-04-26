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جديد المحليات > “الأرصاد” تحذر من أمطار رعدية على الرياض ومكة وأتربة مثارة بالمدينة والقصيم خلال الساعات المقبلة
26/04/2022   9:38 ص

“الأرصاد” تحذر من أمطار رعدية على الرياض ومكة وأتربة مثارة بالمدينة والقصيم خلال الساعات المقبلة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر عدة مناطق بينها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الساعات المقبلة من اليوم (الثلاثاء)، بأتربة مثارة وأمطار رعدية.

وأوضح المركز، أن أجزاءً من منطقة الرياض بينها العاصمة، وكذلك مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير ونجران والحدود الشمالية وحائل والباحة، ستتأثر بأتربة مثارة وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمدى الرؤية حتى الساعة الثامنة مساءً.

ونوه إلى أن أجزاءَ من مناطق المدنية المنورة والقصيم وكذلك الشرقية، ستشهد رياحاً مشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية الأفقية، حتى الساعة الـ 11 صباحاً وقد تمتد إلى الثالثة عصراً . وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تحذر من أمطار رعدية على الرياض ومكة وأتربة مثارة بالمدينة والقصيم خلال الساعات المقبلة

جديد المحليات
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