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جديد المحليات > “الطيران المدني”: لاحظنا تغيراً في أنماط أسعار تذاكر السفر الداخلي واتخذنا إجراءات مباشرة
26/04/2022   9:38 ص

“الطيران المدني”: لاحظنا تغيراً في أنماط أسعار تذاكر السفر الداخلي واتخذنا إجراءات مباشرة

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بياناً اليوم (الثلاثاء) بخصوص أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي، مبينة أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المباشرة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها لاحظت مؤخراً تغيراً في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي.

وأشارت إلى أنها اتخذت بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة، سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وكذلك عدد الرحلات. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أنها بهذه الإجراءات تهدف لضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، مؤكدة أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها.

“الطيران المدني”: لاحظنا تغيراً في أنماط أسعار تذاكر السفر الداخلي واتخذنا إجراءات مباشرة

جديد المحليات
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