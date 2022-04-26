“سعود الطبية” توجه نصائح للمكممين ومرضى ارتجاع المريء في رمضان

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح للمكممين ومرضى ارتجاع المريء، لاتباعها في شهر رمضان.
ونصحت مدينة الملك سعود المكممين (الذين أجروا جراحة لإنقاص الوزن)، بالمتابعة مع الطبيب وتناول الأدوية والفيتامينات، واتباع نظام غذائي غني بالألياف والبروتينات، بالإضافة إلى تجنب النشويات قدر المستطاع، وشرب كميات كافية من الماء بين 2 – 3 لترات يوميًا.
وأوصت مرضى ارتجاع المريء بتناول الأدوية قبل وجبة الإفطار مباشرة، أو قبل ساعة من وجبة السحور، والعمل على أخذ وجبات متباعدة بكميات قليلة، إلى جانب تجنب بعض المأكولات التي تثير احتمالية الارتجاع، وتناول وجبة السحور قبل ساعة من النوم، وكذلك النوم في مستوى عالٍ يصل إلى 30 درجة.
وفق “أخبار 24”.