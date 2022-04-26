صراع إسباني فرنسي للتعاقد مع نجم الهلال “إيغالو”

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام ناديي موناكو الفرنسي وخيتافي الإسباني بالتعاقد مع محترف الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ “سكاي سبورتس”، أن اسم إيغالو ظهر مؤخرا على طاولة عدد من أندية أوروبا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب خيتافي وموناكو في ضم اللاعب من صفوف الهلال، رغم ان عقد المهاجم النيجيري يستمر مع الهلال حتى صيف 2024.
ويأمل رئيس الهلال فهد بن نافل، في بقاء أوديون إيغالو، بسبب المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق منذ انضمامه.وفق “أخبار 24”.
وكلفت صفقة التعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، الهلال، 25 مليون ريال، إضافة إلى إعارة الأرجنتيني لوسيانو فييتو إلى الشباب.