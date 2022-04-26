هيئة تطوير مكة تعلن تطوير "منطقة الزهور" العشوائية في حي الشوقية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تطوير الموقع العشوائي “منطقة الزهور” الواقعة في حي الشوقية بمدينة مكة المكرمة وذلك وفق 4 حدود.
وأوضحت الإمارة أن منطقة التطوير يحدها من الشمال الدائري الثالث، ومن الجنوب مخطط الشوقية، بينما يحدها من جهة الشرق شارع إبراهيم الخليل، ويحدها غربًا مخطط الشوقية، لافتةً إلى أن المساحة الإجمالية 1.150.000 متر مربع تقريبا.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن آلية استقبال ملاك منطقة الزهور للتدقيق في المستندات المثبتة للملكيات خلال الفترة القادمة، داعية للاطلاع على تفاصيل أكثر من خلال زيارة صفحة الاستبيان ووضع الاستفسارات عبر الرابط.