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رياضة > ليدز يونايتد يعزز فرص البقاء بين الكبار في الدوري الإنجليزي
26/04/2022   1:31 م

ليدز يونايتد يعزز فرص البقاء بين الكبار في الدوري الإنجليزي

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عزز فريق ليدز يونايتد، فرصه في البقاء بين الكبار بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فرض التعادل بدون أهداف على كريستال بالاس، في ملعب “سيلهرست بارك” مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ34 من البطولة.

وكان الشوط الأول صعبًا على الفريقين، لكن كريستال بالاس كان الأقرب للتسجيل في مناسبتين عبر جان-فيليب ماتيتا.

وكانت كل المحاولات حول مرمى ليدز في المراحل الأخيرة من المباراة وأنقذ الحارس إيلان ميلييه محاولة من ويلفريد زاها على مرتين.وفق “أخبار 24”.

ونجا ليدز من ضغط المنافس في الدقائق الأخيرة ليحصل على نقطة التعادل ويرفع رصيده إلى 34 نقطة من 33 مباراة متقدمًا بخمس نقاط على منطقة الهبوط لكنه لعب مباراة أكثر من إيفرتون صاحب المركز 18. واستمر بالاس في المركز 14 برصيد 38 نقطة.

ليدز يونايتد يعزز فرص البقاء بين الكبار في الدوري الإنجليزي

رياضة
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