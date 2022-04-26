كورونا في المملكة.. استقرار الإصابات والتعافي وارتفاع طفيف للوفيات والحالات الحرجة

شهدت الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، استقرار ملحوظاً على مستوى الإصابات الجديدة وحالات التعافي، فيما ارتفعت الحالات الحرجة والوفيات بشكل طفيف.
وطبقاً لبيانات وزارة الصحة فقد تم تسجيل 106 إصابات بفيروس كورونا، بانخفاض قدره 3 حالات عن يوم أمس، لتبقى الإصابات فوق المئة لليوم الثاني على التوالي، بعدما نزلت دون المئة مراراً خلال الأسابيع القليلة الماضية.
كما تعافت 187 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 12 حالة عن أمس (الإثنين)، لتبقى ضمن معدلاتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، وبذلك بلغ إجمالي المتعافين 741058 حالة من أصل 753632 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة. وفق “أخبار 24”.
في المقابل ارتفعت حالات الوفاة إلى 3 حالات لأول مرة منذ منصف أكتوبر 2021، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9082.
وسجلت الحالات الحرجة ارتفاعاً طفيفاً مجدداً، حيث دخلت حالتان جديدتان العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 45 حالة.