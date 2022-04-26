تفاصيل منع الأهلي من تسجيل اللاعبين

كشفت مصادر عن تفاصيل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنع النادي الأهلي من تسجيل اللاعبين.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن النادي الأهلي بات ممنوعًا من تسجيل اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك حتى يتم سداد مستحقات وكيل أعمال لاعبه السابق دجانيني تفاريس.
وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي لم تسدد حتى الآن مستحقات وكيل الرأس الأخضري دجانيني تافاريس، البرتغالي بيدرو كورديرو والتي تبلغ قرابة مليون دولار.
وحصل بيدرو على حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” حيث انتهت مهلة الثلاثين يومًا دون تنفيذ القرار.
وكان تفاريس قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع النادي الأهلي وانتقل لصفوف طرابزون سبور التركي.