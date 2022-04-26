إدارة التعاون تحفز الجماهير قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

اتخذ مجلس إدارة نادي التعاون، قرارا تحفيزيا، تجاه جماهيره قبل مواجهة نادي باختاكور الأوزبكي في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وأعلن التعاون، أن إدارته تكفلت بتقديم 5 آلاف تذكرة “مجانية” للجماهير، وسيتم توزيع التذاكر عند بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عبر مداخل بوابة رقم 3 للأفراد وبوابة رقم 1 للعوائل.
ويحتل الدحيل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان، و3 لباختاكور، حيث ضمن الدحيل الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.
ويأمل التعاون في حصد المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، في حال تغلبه على باختاكور الأوزبكي، إذ يمتلك التعاون 7 نقاط.وفق “أخبار 24”.
ويسعى الفريق إلى الوصول إلى النقطة العاشرة، والتي تحتاج إلى أفضلية بالأهداف في حال تساويه مع بقية الفرق صاحبة النقاط العشر.