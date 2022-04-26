بالفيديو..مسؤول سابق بالهلال: لم أخسر في قضية عوض خميس.. وليس لدي مانع للبحث عن لاعب للنصر

تحدث مدير الاحتراف السابق بنادي الهلال، ووسيط اللاعبين الحالي تركي المسند، عن قضية اللاعب عوض خميس، الذي وقَّع للهلال بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع النصر، قبل أن يجدد عقده مع الفريق النصراوي مرة أخرى.
وقال تركي المسند، في تصريحات لقناة “24 الرياضية”: “كرجل قانون لا أرى نفسي خسرت في قضية عوض خميس، لأن القضية انتهت حينها بتسوية ودية”، موضحا أن أي لاعب يستطيع فسخ تعاقده مع ناديه مُقابل تحمل تبعات ذلك القرار.
وأوضح “المسند”: “في قضية عوض خميس، لجنة الاحتراف تدخلت من تلقاء نفسها، بسبب وجود عقدين للاعب مع ناديين في نفس الفترة، وبعد استقالة اللجنة تولى اتحاد الكرة القضية، حتى انتهت بتسوية”.
وأشار تركي المسند: “ليس لدي مانع أو حرج أن أبحث عن لاعب للنصر، وأمتلك الخبرات والتجربة، وصاحب القول في انتقال اللاعب من نادٍ إلى نادٍ، يرجع في الأساس إلى اللاعب وليس الوكيل، إذا وجدت العروض”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “بعض اللاعبين عند انتهاء عقودهم لا يكون لديهم خطة يضعونها وأين سيذهبون.. يجب تهيئتهم نفسيًّا”، مؤكدا: “مرحلة الهلال كانت محطة مشرفة وأفتخر بها.. لكن حاليا عملي تجاري وأبحث عن مصلحة موكلي قبل أي أحد آخر”.
وكان عوض خميس قد وقَّع لناديي النصر والهلال، في العام 2017، ما دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم حينها، إلى حرمان النصر، من تسجيل اللاعبين لفترة قيد، مع تغريمه نصف مليون ريال، كما طالت العقوبات نادي الهلال بتغريمه نصف مليون ريال أيضًا.
🗣 تركي المسند – مدير الاحتراف السابق بنادي الهلال ووسيط لاعبين حالي :
كرجل قانون لا أرى نفسي خسرت في قضية “عوض خميس” لأنها انتهت بتسوية ودية.#حوار_خاص ..@TurkiAlmesned@A_alfugaier pic.twitter.com/NvVu24KRH9
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 25, 2022
🗣 تركي المسند – مدير الاحتراف السابق بنادي الهلال ووسيط لاعبين حالي :
ليس لدي مانع أو حرج أن ابحث عن لاعب للنصر .#حوار_خاص ..@TurkiAlmesned@A_alfugaier pic.twitter.com/zsQtgr6Rq0
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 25, 2022