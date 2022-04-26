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رياضة > مالودا: خلال مسيرتي عشتُ أوقاتًا صعبة ومشابهة لوضع الاتفاق حالياً
26/04/2022   1:31 م

مالودا: خلال مسيرتي عشتُ أوقاتًا صعبة ومشابهة لوضع الاتفاق حالياً

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شهد مران فريق الاتفاق، مساء الإثنين، محاضرة تحفيزية من النجم الفرنسي فلورين مالودا، أشاد من خلالها بما شاهده خلال فترة المعسكر المقام حاليا في أبوظبي، تحضيرًاً لمواجهة الظفرة الإماراتي ودياً مساء الخميس.

وقال “مالودا”: “شكراً لكم على الدعوة، سعيد بتواجدي خلال الفترة الحالية، وأتمنى أن أضيف ولو شيئًا بسيطًا لمساعدة الفريق.. فريق الاتفاق يملك إمكانيات ومواهب، وقادر على تجاوز الصعوبات المقبلة في الدوري”.

وأشار النجم الفرنسي، إلى أنه خلال مسيرته الاحترافية عاش أوقاتًا صعبة ومشابهة لوضع الاتفاق حالياً، ولكن تمكن من تجاوزها بالتحدي والمثابرة والإصرار لتحقيق الهدف.

وبعد نهاية المحاضرة قدمت إدارة نادي الاتفاق درعًا تذكاريًّا إلى النجم مالودا، الذي حرص على التواجد مع بعثة الفريق في الإمارات.وفق “أخبار 24”.

ويأتي لقاء الظفرة كسادس وديات فارس الدهناء، وختام معسكر أبوظبي، ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

مالودا: خلال مسيرتي عشتُ أوقاتًا صعبة ومشابهة لوضع الاتفاق حالياً

رياضة
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