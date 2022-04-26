نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الغذاء والدواء” ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من الدنمارك
26/04/2022   9:18 م

“الغذاء والدواء” ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من الدنمارك

+ = -
807

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة (central Denmark) في الدنمارك.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء انطلاقًا من متابعتها للتقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بعدم ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المنطقة.

يُذكر أن “الغذاء والدواء” تقوم برفع الحظر المؤقت الذي تفرضه على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما من الدول أو المناطق أو الأقاليم في حال توفر تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر أو زوالها، إضافةً إلى تقرير عن الوضع الصحي صادر من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من الدنمارك

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885208318.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.