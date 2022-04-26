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جديد المناطق > مناظر جوية لسيول مهد الذهب.. وأبناء المحافظة: أمطار غير مسبوقة منذ أعوام
26/04/2022   9:18 م

مناظر جوية لسيول مهد الذهب.. وأبناء المحافظة: أمطار غير مسبوقة منذ أعوام

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شهدت محافظة مهد الذهب (160 كلم جنوب شرق المدينة المنورة) أمطارا غزيرة نهار الأحد الماضي، وصفها عدد من أبناء المحافظة بغير المسبوقة منذ أعوام.

وسالت أودية شهيرة في المناطق الجبلية القريبة من العاصمة الإدارية للمحافظة، مثل وادي الجريسية ووادي العرج وأودية أخرى، وشوهدت شلالات مياه تنهمر من هضب الدياحين.

وتسببت السيول في انقطاع مؤقت للطريق الرئيسي الرابط بين المدينة والطائف، والذي يمر عبر المحافظة، إذ غمرت السيول جانبي الطريق، ما سبب ارتباكا لبعض مرتادي الطريق وتوقف عدد من الشاحنات على جانبي الطريق.

مناظر جوية لسيول مهد الذهب

مناظر جوية لسيول مهد الذهب

مناظر جوية لسيول مهد الذهب

وفق “أخبار 24”.

مناظر جوية لسيول مهد الذهب.. وأبناء المحافظة: أمطار غير مسبوقة منذ أعوام

جديد المناطق
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