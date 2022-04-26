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جديد المحليات > شاهد.. أمير مكة يشارك المصلين إفطارهم في المسجد الحرام
26/04/2022   9:18 م

شاهد.. أمير مكة يشارك المصلين إفطارهم في المسجد الحرام

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شارك أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، المصلين إفطارهم في المسجد الحرام اليوم (الثلاثاء).

وحرص الفيصل على تفقد الأحوال داخل الحرم المكي وضيوف الرحمن بشكل مباشر، للتأكد من سير الأمور على نحو يسمح للمصلين بأداء الصلوات في سلام.

ورافق أمير مكة المكرمة عدد من المسؤولين والمرافقين، على رأسهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

أمير مكة يشارك المصلين إفطارهم في المسجد الحرام

أمير مكة يشارك المصلين إفطارهم في المسجد الحرام

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمير مكة يشارك المصلين إفطارهم في المسجد الحرام

جديد المحليات
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