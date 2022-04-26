شاهد.. أمير مكة يشارك المصلين إفطارهم في المسجد الحرام

شارك أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، المصلين إفطارهم في المسجد الحرام اليوم (الثلاثاء).
وحرص الفيصل على تفقد الأحوال داخل الحرم المكي وضيوف الرحمن بشكل مباشر، للتأكد من سير الأمور على نحو يسمح للمصلين بأداء الصلوات في سلام.
ورافق أمير مكة المكرمة عدد من المسؤولين والمرافقين، على رأسهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
فيديو | أمير #مكة_المكرمة الأمير خالد الفيصل يشارك المصلين إفطارهم في رحاب #المسجد_الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/JbjmOuDIOT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2022
وفق “أخبار 24”.